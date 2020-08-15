Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил отношение к решению олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой пойти учиться на журналиста.

По словам Губерниева, спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет этому учиться. Губерниев считает, что раз Алина собралась учиться, значит максимально серьезно подходит к будущей жизни. Комментатор пожелал ей удачи, но отметил, что она еще может реализоваться в спорте.

«Прежде чем она станет ведущей программы «Время», хочу еще увидеть ее на льду. Она хорошая спортсменка и еще не до конца реализовалась в спорте», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, 18-летняя фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика».