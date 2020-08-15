Японское СМИ Daily озвучило прозвище, которым нарекли российскую фигуристку Камилу Валиеву ее соперницы.

14-летнюю россиянку, которая примет участие в контрольных прокатах вместе с основной сборной России в сентябре, прозвали «Источником огорчения».

«Невероятная сила Валиевой разбивала разбивала сердца ее соперницам, поэтому они прозвали ее «Источником огорчения», — отмечается в статье.

В нынешнем сезоне Валиева должна была выступать на юниорском международном уровне.

Прокаты основной сборной России запланированы на 12–13 сентября.

Валиева является двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при и чемпионкой юниорского чемпионата мира. Кроме того, в ее активе золотая награда финала серии в Турине.