Форвард ЦСКА Фёдор Чалов не выйдет в составе московской команды в игре второго тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

Как сообщает официальный сайт армейцев, нападающий получил повреждение колена в игре первого тура чемпионата России с «Химками» (2:0) и до сих пор не восстановился. О возвращения Чалова в общую группу станет известно позже.

Также не восстановился хорватский полузащитник ЦСКА Влашич — он также пропустит игру с «Тамбовом».

Игра второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе Владимиром Москалёвым из Воронежа. В первом туре ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 2:0.