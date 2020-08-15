Российский теннисист Карен Хачанов выложил в инстаграме фотографию из самолета самолета.

«Нью-Йорк, США», — подписал фото спортсмен.

Ранее 24-летний Хачанов рассказал, что примет участие в «Мастерсе» в Нью-Йорке и Открытом чемпионате США.

Напомним, старт US Open запланирован на 31 августа. В этом году на турнире не выступят испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на Открытом чемпионате США.