Питерский хоккейный клуб этим летом серьезно изменил состав специально под новый потолок зарплат в КХЛ. К тому же СКА возглавил новый тренер Валерий Брагин. Разбираемся в последних переходах армейцев.

В Питер приехал еще один молодой игрок из-за океана

До старта нового сезона КХЛ остается меньше месяца, однако уже понятно, что СКА не является главным его фаворитом. Питерский клуб немного отстает от ЦСКА и «Ак Барса». Эти команды встретятся в матче-открытия сезона. Букмекерская контора Winline дает хорошие коэффициенты на то, что москвичи или казанцы станут обладателями Кубка Гагарина. Однако в ситуации со СКА все может измениться уже через пару месяцев, когда команда Брагина окрепнет и начнет показывать результат.

В августе питерцам пришлось опровергать информацию о заражении хоккеистов коронавирусом. Сообщение канадского журналиста оказалось фейком. Команда Брагина завершила тренировки на базе в Новогорске, а потом поехала на предсезонный турнир в Сочи. Хотя из-за коронавируса пришлось отложить контрольный матч с «Йокеритом». Хотя в середине августа армейцы проведут там свой сборной, эту игру отменили.

Тем временем, в СКА ждут возвращения форварда Ивана Косоренкова, который ранее выступал в Северной Америке. Ожидается, что 22-летний хоккеист подпишет пробный контракт на уровне ВХЛ. За океан Косоренков впервые переехал четыре года назад и все время выступал в QMJHL и в ECHL. Также Ивану удалось попасть в фарм-клуб «Сан-Хосе», однако там Косоренков провел лишь один матч. В минувшем сезоне Иван играл за «Орландо» из ECHL и набрал шесть очков в девяти матчах.

Почему Якупов никому не нужен?

Одним из самых очевидных трансферов в межсезонье для СКА стал уход Наиля Якупова. Букмекеры уже успели открыть линию для нового клуба экс звезды «Эдмонтона». Чтобы поставить на это событие, можно скачать Винлайн в формате мобильного приложения. Интересно, что после ухода из СКА Наиль побывал в «Витязе», а теперь находится в «Амуре». Многие известные команды хотели взять его себе, однако отказались по причине больших финансовых запросов хоккеиста.

К примеру, «Салават Юлаев» проявлял интерес к Наилю. Но официальных предложений об обмене «Амуру» не поступало. И все по той причине, что новый главный тренер «Салавата» Томи Лямся заявил, что не видит смысла в приобретении бывшего энхаэловца. Отметим, что прошлый сезон 26-летний Якупов провел в СКА, отметившись двадцатью очками в сорока шести встречах. Из Петербурга он отправился в «Витязь» в обмен на Колтыгина и права на Рубцова. А «Витязь» отдал игрока «Амуру» в обмен на денежную компенсацию.

Что касается приобретений СКА, то состав петербуржского клуба пополнил 17-летний защитник Михаил Березовский. Это произошло в результате обмена с московским ЦСКА, куда отправился защитник Егор Рыков. Точнее московскому клубу достались права на хоккеиста, который в минувшем сезоне выступал в системе «Рейнджерс». Рыков провел двадцать семь матчей в АХЛ, записав в свой актив одиннадцать очков. Березовский в свою очередь является обладателем Мирового кубка вызова в 2019 году, который он выиграл в составе юниорской сборной России.