Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Испании. Это 92-й поул в карьере британца. Свой лучший круг он проехал за 1:15,548.

Вторым оказался его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас, отставший от британца на 0,059 секунды. Третье время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», показав время 1:16.292.

Российский пилот Даниил Квят из «Альфа Таури» показал двенадцатый результат с временем 1.17,192.

Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 16 августа. Начало гонки в 16.00 по московскому времени.