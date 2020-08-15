Московское «Динамо» и волгоградский «Ротор» завершили встречу второго тура чемпионата России РПЛ. Матч проходил на ВТБ-Арена и закончился нулевой ничьей.

«Динамо» имело чуть большей момент и нанесло 20 ударов по воротам. Команда Кирилла Новикова подала 10 угловых. «Ротор» нанеся три удара по воротам Антона Шунина.

Таким образом, «Ротор» набирает первое очко после возвращения в РПЛ. В прошлом туре команда Александра Хацкевича уступила «Зениту».

«Динамо» теряет первые очки в чемпионате, набирает четыре очка и сравнивается со «Спартаком».