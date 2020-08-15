В игре второго тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Уралом» победителя выявили. Встреча проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и сыграли вничью — 1:1.

Гости открыли счет — на 12-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 31-й минуте хозяева остались в меньшинств после второй жёлтой карточки защитника «Рубина» Михаила Меркулова. Через четыре минуты «Рубин» сравнял счёт также с пенальти, который реализовал нападающий Иван Игнатьев.

Во втором тайме составы уравнялись — вторую желтую карточку получил полузащитник «Урала» Роман Емельянов.

В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи» 18 августа. «Урал» на своем поле проведет встречу с «Локомотивом» 19 августа.