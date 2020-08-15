Наставник «Барселоны» Энрике Сетьен близок к отставке. Вместе с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидал.,

Как сообщает Sport.es, француз может быть также уволен, поскольку поддерживает тренера даже после разгрома от «Баварии» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (8:2).

С Сетьеном еще не провели официальных переговоров о расторжении контракт, руководство клуба хочет это сделать это в ближайшее время. Об увольнении будет объявлено в течение двух дней.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Сетьена является бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Также каталонский клуб поддерживает контакты с Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.