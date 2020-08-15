ЦСКА продолжает активные переговоры о переходе центрального защитника бразильского Интернасьонала Бруну Фукса.

Как сообщает «Чемпионат», если переговоры завершатся удачно, то на следующую неделе пройдет медосмотр 21-летнего защитника перед его трансфером в армейский клуб.

Фукс играет в «Интернасьонале» с 2019 года. В прошлом сезоне в активе было два матча в высшей лиге страны, а также матчи в составе сборной Бразилии до 23 лет.

ЦСКА в прошлом сезоне занял четвертое место и заработал право принять участие в Лиге Европы.