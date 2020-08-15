Основной голкипер «Бостона» Туукка Раск отказался принимать участие в плей-офф НХЛ.

По его словам, он хотел бы играть вместе с товарищами по команде, но на данный момент в его жизни есть более важные вещи, чем хоккей. Раск отказался играть по семейным обстоятельствам.

Хочу поблагодарить «Бостон» и моих партнеров по команде за их поддержку и пожелать им успехов», – приводит слова Раска сайт «Бостона».

Сегодня, 15 августа, «Бостону» предстоит провести третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли с «Каралиной». Счет в серии на данный момент 1-1. Раск защищал ворота «Бостона» в обоих встречах.