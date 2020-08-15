Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру второго тура РПЛ с «Ростовом». В заявку на матч не попал нападающий Артем Дзюба, который пропускает встречу из-за травмы спины.

Дзюбу заменит аргентинский вингер Эмильяно Ригони. В воротах «Зенита» сыграет Михаил Кержаков, справа в защите Вячеслва Караваев, слева Дуглас Сантос. В центре обороны пара защитников Ракицкий — Ловрен. В центре поля связка Барриос-Оздоев. Также в составе Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком.

В запасе заявлены вратари Васютин и Рыбиков, а также Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин и Мостовой.

Встреча «Ростов» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало игры в 20.00 по московскому времени.