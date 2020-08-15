«Ростов» и «Зенит» начали матч 2-го тура чемпионата России в Ростове-на-дону. Стартовый свисток дал главный арбитр Павел Кукуян.

В составе «Зенита» произошло одно изменение по сравнению с матчем первого тура против «Ротора». В игре не принимает участие нападающий Артем Дзюба, который имеет проблемы со спиной.

Его место в старте занял аргентинский полузащитник Емильяно Ригони. Также среди игроков группы атаки Малком, Дриусси и Азмун. В остальном состав «Зенита» привычен: Кержаков в воротах, Караваев, и Дуглас Сантос по краям. Ракицкий и Ловрен, Барриос и Оздоев.

«Зенит» имеет 3 очка после 1-го тура. «Ростов» также добился победу, одержав ее в гостях над «Тамбовом».