Петербургский гонщик Роберт Шварцман поднялся на подиум в основной гонке испанского этапа Формулы-2 в Барселоне. Победу одержал японский гонщик Нобухару Мацусита, одержавший победу после старта с 18-го места. Также в тройке призеров оказался китаец Чжоу Гуаньюй.

Многое у этой гонке определил сейфти-кар, который появился на трассе незадолго до финиша. Это позволило тем пилотам, которые были на жестких шинах, совершить пит-стоп.

Юки Цунода, решивший не совершать пит-стоп, вышел в лидеры, но не сумел сдержать целый ряд соперников, среди которых был Шварцман. Британца опередил и Никита Мазепин, однако уже после финиша россиянину дали пять секунд штрафа за срезку первого поворота, когда он не продолжил движение по обочине согласно предписанию гоночной дирекции. Штраф отбросило Мазепина с третьей позиции на тринадцатую.