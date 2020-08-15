Гонщик«Альфа Таури» не получит штраф за инцидент с участием гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Испании,

Как сообщает пресс-служба ФИА, стюарды, рассматривали эпизод, в котором Квят подозревался в блокировке датчанина. Россиянину постановили предупреждение. Также подчёркивается, что команда «Альфа Таури» действовала не лучшим образом, не предупредив Квята в том, что он может заблокировать Магнуссена. Во время изучения ситуации стюарды просмотрели несколько повторов с разных камер.

Таким образом, позиция Квят в основной гонке завтра, 16 августа, останется неизменной. Гонщик примет старт с двенадцатой позиции. Победу в квалификации, напомним, одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Основная гонка пройдет в воскресенье. Начало в 16.00.