Российский гонщик Роберт Шварцман подвел итоги гонки в Формуле-2 в Барселоне, которую ему удалось закончить на втором месте.

«Интересная, но суматошная гонка», — заявил после финиша россиянин.

Шварцман отметил, что его команда приняла правильное решение поехать на второй пит-стоп, когда выехал сейфти-кар. Это позволило потом не жалеть шины, поэтому гонщик атаковал как могу. По словам Шварцмана, Каллум допустил какую-то ошибку в борьбе с другим россиянином Никитой Мазепиным, после Шварцман ей воспользовался. Петербужец отметил, что доволен вторым местом и поблагодарил болельщиков.