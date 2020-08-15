ЦСКА переиграл «Тамбов» во 2-м туре чемпионата России РПЛ. Матч проходил в Москве на стадионе ВЭБ-Арена.

Армейцы открыли счет: после красивой комбинации на 29-й минуте отличился полузащитник Константин Кучаев. «Тамбов» отыграл еще в первом тайме — навесом воспользовался нападающий Карапетян.

Во втором тайме ЦСКА удалось дожать тамбовчан. Гол забил вышедший на замену белорусский форвард Илья Шкурин.

В первом тайме снова получил травму Алан Дзагоев, ушедший с поля, держась за заднюю поверхность бедра.

Таким образом, ЦСКА набирает шесть очков в чемпионате России и вырывается на первое место.