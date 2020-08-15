В Ростове-на-Дону завершился первый тайм матча «Ростов»-«Зенит». После первой половины матча команда Сергея Семака выигрывает со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Сердар Азмун. Иран не сумел реализовать пенальти, назначенный за игру рукой бывшего игрока «Зенита» Чернова, однако первым успел на добивание и поразил открытый угол ворот Сергея Песьякова.

«Зенит» мог отличиться еще несколько раз — хороший момент Азмун имел после скидки Ригони, но Песьяков спас «Ростов».

Напомним, что в игре не принимает участие нападающий Артем Дзюба, имеющий проблемы со спиной.