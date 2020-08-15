«Локомотив» выиграл у «Краснодара» во втором туре чемпионата России Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Матч завершился на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Единственный мяч в концовке первого тайма провел полузащитник хозяев Алексей Миранчук. Игрок сборной России искусно сыграл после передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, одним касанием оставив не удел защитника «Краснодара» Кайо, а другим отправил его мимо Матвея Сафонова.

«Локомотив» набирает шесть очков в двух матчах и догоняет ЦСКА в таблице. В первом туре московский клуб обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. «Краснодар» выиграл у «Уфы» — 3:0.

Следующий матч «Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» 19 августа. «Краснодар» 18 августа примет тульский «Арсенал».