Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чтобы чувствовала, если бы оказалась на месте Этери Тутберидзе, которая перед стартом сезона лишилась двух сильных учениц — чемпионки Европы Алены Косторной и бронзового призера ЧЕ Александры Трусовой, которые перешли в Академию Плющенко.

По словам Тарасовой, правильное желание — быть сильнее остальных.

«Если бы я сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных», — цитирует Тарасову RT.

Тарасова подчеркивает, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену, поскольку он должен максимально хорошо выполнить ту задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе.