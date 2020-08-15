В Ростове-на-Дону завершился матч второго тура РПЛ, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Встреча закончилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Сердар Азмун. Ему не удалось реализовать пенальти, назначенный за игру рукой защитника Евгения Чернова, однако Азмун сам же сыграл на добивании.

Во втором тайме «Зенит» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку в течение одного тайма получил Ярослав Ракицкий. Оставшись в меньшинстве, «Зениту» удалось забить второй гол. Вышедший на замену полузащитник Андрей Мостовой заработал штрафной. Дуглас Сантос навесил, а новичок «Зенита» Деян Ловрен точно пробил головой, зависнув в воздухе.

Таким образом, «Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице ЦСКА и «Локомотив».