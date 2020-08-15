Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил новость, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева будет выступать во взрослых соревнованиях.

По словам Арутюняна, это очень грамотно — чем раньше спортсмен выйдет на топ-уровень, тем проще ему будет решать максимальные задачи. Опыт Арутюняна подсказывает ему, что почти все фигуристы рано выходившие на взрослый уровень, добивались высоких результатов. Специалисту понятны действия Тутберидзе в отношение Валиевой.

«Валиева, на мой взгляд, готова: у неё в арсенале есть четверной прыжок, тройной аксель. Не думаю, что она сразу начнёт показывать свой максимум, да это на данный момент и не нужно. Если, конечно, у фигуристки, тренера или родителей нет амбиций разорвать всех прямо сейчас», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».

По мнению Арутюняна — это хорошо, что Камила получила возможность выйти на взрослый уровень за год до Олимпиады, когда есть время на то, чтобы понять, как она будет там выглядеть.

Ранее сообщалось, что Валиева может выступить на взрослых российских соревнованиях в сезоне-2020/21, так как юниорская серия Гран-при была отменена.