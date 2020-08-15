Сегодня Черчесов и Нурмагомедов посетили встречу второго тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0).

Наставник сборной России Станислав Черчесов подарил бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову мяч национальной команды со своим автографом. При этом тренер впечатлился профессиональными познаниями в футболе чемпиона UFC. Оба вместе смотрели игру второго тура РПЛ «Локомотив — «Краснодар» (1:0).

«Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше. Сегодня подарок нашел адресата!» — написал Черчесов в инстаграме.

Напомним, что Хабиб следующий поединок в UFC против Джастина Гэтжи. Станислав Черчесов в конце августа должен назвать состав сборной России на матчи Лиги наций.