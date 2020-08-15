Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

Семак отметил, что несмотря на то, что команда играла низко во втором тайме и провела концовку в меньшинстве, в обороне сыграла достаточно надежно, за исключением помарок. По словам Семака, те моменты, которые были, «Зенит» создавал себе сам благодаря ошибкам.

«Я прекрасно понимаю, что у нас уже с прошлого чемпионата пятая подряд выездная игра. Конечно, тяжело физически. Во втором тайме не было той свежести, которую хотели бы видеть. Такие матчи бывают.», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Семак отметил, что очень рад за Деяна Ловрена, который смог в важный момент забить очень хороший гол.