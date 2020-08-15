Бразильский форвард «Зенита» Малком был признан лучшим игроком матча против «Ростова». «Зенит» победил со счетом 2:0, заканчивая матч в меньшинстве.

Малком отметил, что этот приз — заслуга не только его, но и всей команды.

«Мы создали много моментов. С другой стороны, это уже не первый мой приз лучшему игроку матча от «Матч Премьер». Все призы храню дома, но вообще чем больше их будет, тем лучше», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Малком отметил, что в первую очередь вновь хочет стать чемпионом с «Зенитом», но и таким призам тоже будет рад.