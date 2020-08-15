В игре 2-го тура ПФЛ «Зенит-2» встречался в гостях с командой «Луки-Энергия» из Великих Лук. Команда Владислава Радимова уступила со счетом 1:4.

«Зенит-2» пропустил три мяча в первые двадцать минут матча — голы забивали Ослоновский, Шишаев и Егоров.

В концовке первого тайма Илья Воробьев забил прямым ударом с углового, сократив разницу в счете.

Такой счет продержался до 84-й минуты, когда Почепов установил окончательный счет — 4:1.

В третьем туре ПФЛ команда Владислава Радимова встретится с «Родиной». Игра пройдет 23 августа на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии.