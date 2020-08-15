Новичок «Зенита» Деян Ловрен отметился первым голом за петербургский клуб. Защитник поразил ворота «Ростова» во втором тайме после розыгрыша стандартного положения. «Зенит» победил «Ростов» со счетом 2:0.

По словам Ловрена, он счастлив, потому команда заработала три очка.

«Конечно, я рад и забитому мячу, но гораздо важнее то, что мы не пропустили. Для команды очень важно не терять уверенность и то, как мы играем на выезде, многое о нас говорит», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

Ловрен отметил, что это был трудный матч, соперник весь матч ждал момента для контратаки, однако «Зенит» показал качество командной игры в обороне.