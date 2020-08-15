Французский «Лион» одержал сенсационную победу над английским «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лисаабоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу бывшего соперника «Зенита» по групповому этапу.

«Лион» открыл счет в первом тайме — отличился Корне. «Манчестер Сити» отыгрался на 69-й минуте с помощью гола Кеви Де Брюйне. Однако «Лион» забил еще дважды на 79-й и 87-й минутах — отличился Мусса Дембеле.

Таким образом, «Лион» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией». Ранее в полуфинал турнира пробил другой соперник «Зенита» по групповому этапу — «Лейпциг» прошел «Атлетико» и сыграет против «ПСЖ».