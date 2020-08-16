Состоялся третий матч серии плей-офф НХЛ между «Коламбусом и «Тампа-Бэй». Матч закончился победой «молний» со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Виктор Хедман. Еще по голу забили Алекс Киллорн и Брейден Пойнт. Россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей на Пойнта, после чего «Тампа» повела в счете. Голкипер Андрей Василевский отразил 15 бросков из 17. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Защитник Владислав Гавриков провел на льду почти двадцать минут.

Для Кучерова это шестое (2+4) очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 17 августа, начало в 22:00 по московскому времени.