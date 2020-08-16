В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 252. Главным событием ивента было противостояние американских бойцов Даниэля Кормье и Стипе Миочича.

Поединок длился все пять раундов. По их итогам судьи отдали Миочичу победу единогласным решением — 49-46, 49-46, 48-47. Боец защитил свой чемпионский титул в тяжелом весе.

Напомним, в июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича уже в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 году Стипе вернул титул, одержав победу над Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой проходил в рамках турнира UFC 241.