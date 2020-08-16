Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

Гвардиола отметил, что в первые 20-25 минут команде не удавалось найти свободные зоны для атаки, а во втором тайме все было хорошо. Гвардиола чувствовал, что «Сити» сильнее, но в этом турнире, по его словам, нужно играть идеально.

«Однажды мы все же прорвемся в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это», — сказал Гвардиола после игры.

Напомним, «Манчестер Сити» в первый сезон с Гвардиолой проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в трех дальнейших – в четвертьфинале.