Главный тренер «Зенита» Сергей Семак» после победы его команды над «Ростовом» (0:2) оценил игру без Артема Дзюбы и прикинул возможность его возвращения в следующей игре.

По словам Семака, потеря лидера сказывается на игре команды, однако другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя. Семак надеется, что уже к следующему матчу Дзюба будет готов.

«Посмотрим, сложно что-то загадывать. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа.