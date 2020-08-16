Защитник «Зенита» Деян Ловрен забил свой первый мяч в футболке сине-бело-голубых. При счете 1:0 хорватский новичок завис в воздухе и точно пробил после навеса Дугласа Сантоса.

После матча Ловрен отметил, что помнит стадион, на котором играли команды, по чемпионату мира в России.

«Стадион хороший, но поле не лучшего качества, много песка. Но что есть — то есть. Поле одинаковое и для соперника, и для нас. У нас снова получилась хорошая игра», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».

Напомним, Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в конце июля и успел сыграл уже три матча за «Зенит». В этих матчах «Зенит» пропустил один гол.