Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила отношение к тому, что 14-летняя Камила Валиева будет кататься на контрольных прокатах с основной сборной России, хотя по возрасту проходит в юниорскую.

Тарасова отметила, что через год Валиева уже будет иметь право выступать на Олимпиаде, а чтобы рассчитывать там на высокий результат, уже сейчас нужно быть заигранным в этой обойме.

«Талантливым детям нужно давать возможность выходить на взрослый уровень раньше — ведь они иногда умеют больше, чем взрослые», — цитирует Тарасову «RT на русском».

Тарасова отметила, что взрослые соревнования дают совершенно иные ощущения, другой уровень мастерства, до которого нужно дорасти.

Отметим, что выступать на взрослом уровне на международных турнирах спортсменка не имеет права, так как ей ещё не исполнилось 15 лет.