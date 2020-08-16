Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после вылета в Лиге чемпионов от «Лиона» (1:3) подверг критики плотный график соревнований, сформированный из-за пандемии.

По словам бельгийца, это не влияет на футболистов в краткосрочной перспективе, однако Де Брюйне опасается за отдаленное будущее.

Через полгода мы будем сломлены физически и морально. Это то, на что должны обратить внимание национальные ассоциации, УЕФА и ФИФА. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты, мы можем лишь следовать этому», — цитирует Де Брёйне HLN.

Выйдя в полуфинал спустя 10 лет, «Лион» сыграет против «Баварии. В другом полуфинале сойдут «Лейпциг» и «ПСЖ».