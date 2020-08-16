Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье подвел итоги боя против чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича, в котором уступил в своем последнем поединке.

По словам Кормье, его соперник проделал хорошую работу. Кормье отметил, что ничего не видит левым глазом.

«Как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира», – сказал Кормье.

По окончании боя Кормье был госпитализирован. Бой Кормье и Миочича закончился победой Кормье единогласным решением судей.