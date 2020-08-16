Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил отношение к тому, что команде придется решать проблему центрального защитника в матче с ЦСКА, потому встречу из-за дисквалификации пропустит Ярослав Ракицкий.

По словам Медведева, у «Зенита» нет дублирующего опытного центрального защитника, поскольку Маммана ушел в аренду.

«Ему надо набирать форму. Он уже провел 22 минуты и по статистике выглядел очень хорошо. Надеюсь, будет прогрессировать. Мы за ним следим», — приводит слова Медведева ТАСС.

Медведев подчеркнул, что эту проблему предстоит решать тренеру. Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа.