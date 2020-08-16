Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил о своем намерении в скором времени завоевать титул чемпиона в тяжелом весе. После победы Стипе Миочича над Даниэлем Кормье в главном поединке турнира UFC 252 Джонс сделал заявление.

По словам Джонса, по какой-то причине эти тяжеловесы не показались ему такими уж большими. Джонс заявил, что слишком быстр и сможет уйти от правой Миочича.

«Титул в тяжелом весе, увидимся очень скоро. Это захватывающе. Когда настанет подходящий момент, я буду слишком сильным и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым крутым парнем на планете», — написал Джонс в твиттере.

Ранее Джонс два раза победил Кормье в полутяжелом весе, но результат второго боя был аннулирован из-за провала Джонсом допинг теста.