Коронавирус: сколько заболевших в России и в мире на 16 августа

По официальным данным на утро 16 августа, за последние сутки в России был зафиксирован еще 4 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев — в Москве, за сутки число заболевших увеличилось на 688 человек. В Петербурге найдено еще 163 случая заражения, в Свердловской области — 150 новых случаев.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 68 человека. Всего за все время пандемии зафиксированы 15 685 летальных случаев. За последние 24 часа 3 557 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 732 968 россиян успешно преодолели болезнь.