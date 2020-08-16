Российский тренер Инна Гончаренко высказалась о перспективах Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях.

По словам Гончаренко, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, никогда не соревновавшеюся со взрослыми, — это большой риск.

«С другой — был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле слова», — приводит слова Гончаренко «RT на русском».

Гончаренко отметила, что точно так же Валиева идет за Щербаковой, а за ней точно пойдут кто-то еще — в этом состоит расчет тренера.

Ранее сообщалось, что Валиева может выступить на взрослых российских соревнованиях в сезоне-2020/21, так как юниорская серия Гран-при была отменена.