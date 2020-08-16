Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова, который скончался накануне во время матча.
В аккаунте в твиттере, РФС выразил соболезнования родным и близким игрока.
«РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», — отмечается в сообщении организации.
Михаилу Колосову, футболисту 2003 года рождения, стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Спортсмена доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.
РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова.
Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила.
РФС выясняет обстоятельства гибели игрока. pic.twitter.com/Th6kOzyH3u
— РФС (@rfsruofficial) August 16, 2020
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