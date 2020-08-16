Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова, который скончался накануне во время матча.

В аккаунте в твиттере, РФС выразил соболезнования родным и близким игрока.

«РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», — отмечается в сообщении организации.

Михаилу Колосову, футболисту 2003 года рождения, стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Спортсмена доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.