Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал события, которые происходят на его родине.

Специалист выразил резкое отношение к тому, что происходит.

«Считаю происходящее недопустимым. Против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его», — приводит слова Гончаренко «Прессбол».

Гончаренко поддерживает требования честного подсчёта голосов на выборах. Тренер отметил, что попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но не смог это сделать из-за ожидания в очереди. Гончаренко предположил, что кто-то искусственно создал проблемы с голосованием.