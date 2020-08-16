Над российским биатлонистом Никитой Поршневым подшутили его тренеры. Биатлонист был задержан во время осмотра в аэропорту. Причиной стала гантеля, которую тренеры незаметно подсунули спортсмену.

Оказалось, что это была месть специалистов Поршневу. Как отметил тренер сборной России Дмитрий Шукалович, на прошлой силовой тренировке Поршнев сам сунул гантелю в рюкзак, после чего ее притащили в комнату.

«Сейчас Никита собирается домой со сбора и откроет сумку только в Саратове. И обнаружит там ту гантелю», – отметил в инстаграме тренер российской сборной.

Сам Поршнев опубликовал фото гантели, в шутку пообещав, что будет мстить Истомину и Шукаловичу.