Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиги (АПЛ). Его команда заняла второе место в чемпионате Англии, а сам Де Брюйне продемонстрировал впечатляющие статистические достижения.

В прошлом сезоне 29-летний бельгийский хавбек забил 13 мячей и сделал сразу двадцать голевых передач в 35 матчах АПЛ. По количеству ассистов Де Брюйне повторил рекорд, установленный Тьерри Анри в сезоне-2002/03.

Напомним, что «Манчестер Сити» смазал сезон, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Лиону» (1:3).