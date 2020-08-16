Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Аталанта» находится в близости от подписания полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информа Sport Mediaset, в понедельник состоится встреча итальянского клуба с представителями «Локомотива». На ней будут проработаны последние детали трансфера. Ожидается, что сумма трансфера составит 15 млн евро без учета бонусов, учитывая, что у Миранчука остается только год контракта.

Ранее сталось, что главным претендентом на Миранчука является итальянский «Милан». Тот хотел обмена — предлагал игроков левой бровки Диего Ласкальта или Рикардо Родригеса. Также футболиста предлагали «Парме», но той не подошла высокая цена на игрока.