Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) вывел сине-бело-голубых на поле с капитанской повязкой.

По словам Оздоева, ему безумно приятно, что есть такое доверие со стороны тренерского штаба, который, по словам Оздоева, всегда оценивает твой труд.

«Надевать повязку в таком великом клубе, как «Зенит», очень большого стоит. Когда ты его видишь, то хочешь в тысячу раз больше выкладываться, помогать вне зависимости от того, выйдешь ты или нет. Потому что уважаешь всех, зная, как уважают тебя. В итоге делаешь работу на максимуме — иначе никак», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев выполнял функции капитана в концовке прошлого сезона, когда «Зенит» встречался на выезде с «Ахматом» (1:1).