Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посмотрел встречу «Локомотив» — «Краснодар» (1:0) в компании главного тренера сборной России Станислава Черчесова. После игры Черчесов подарил мяч бойцу и оказался удивлен тому, «как он профессионально разбирается в футболе».

«Спасибо вам за компанию, приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих играх», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Сборная России осень проведет матче в Лиги наций. В конце августа Черчесов должен назвать состав сборной на эти игры. Хабибу предстоит бой за звание чемпиона мира весе с Джастином Гэтжи.