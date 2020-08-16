Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение о будущем бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой и чемпионки Европы Алены Косторной после перехода к Евгению Плющенко.

По словам Тарасовой, она видит у Евгения Плющенко очень большое желание добиться результата, что ее, как тренера, очень радует.

«Уверена, ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут», — приводит слова Тарасовой «RT на русском».

Напомним, что Косторная перешла в группу Плющенко в начале августа, уйдя от Этери Тутберидзе. Еще в мае то же самое сделала Александра Трусова. Косторная еще не подала документы для официального перехода к новому тренеру.