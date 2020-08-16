Английский «Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары. Как отмечает RMC, «красные» согласовали с испанцем четырехлетний контракт.

Полузащитник уже проинформировал о своем отъезде в АПЛ некоторых своих одноклубников по «Баварии». Хотя сделка между «Ливерпулем» и «Баварией» еще не оформлена.

«Бавария» ранее пыталась продлить контракт с Тьяго, но не смогла договориться по срокам соглашения. Полузащитник хотел четырехлетний контракт, однако мюнхенский клуб предлагал соглашение по схеме «3+1». Затем «Бавария» согласилась на эти условия, однако Алькантара дал понять, что ищет новый вызов, после чего его выставили на трансфер.

Действующее соглашение с «Баварией» у него заканчивается летом 2021 года. В сезоне-2019/20 испанец сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.