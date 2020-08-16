Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения его команды от «Луки Энергия» (1:4) обозначил цели команды в этом сезоне.

По словам Радимова, в каждом матче команда должна бороться за победу, потому что ребятам нужно понимать, что цель любой игры — это победа. Радимов отметил, что команде придется работать даже в этом направлении.

«Мне кажется, что у нас это не все ещё понимают. Многие поняли, сыграв два матча, что переход во взрослый футбол не такой простой. Молодёжный и мужской футбол — это две разные вещи. Если успеем построить команду, будет замечательно», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Радимов подчеркнул, что главное, чтобы все были здоровы и выразил надежду на окончание пандемии, чтобы не смотреть на пустые трибуны.